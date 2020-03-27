В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020

Москва, 27 марта. Единый государственный экзамен в 2020 году предложили перенести в России на август. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.

По его словам, дистанционное образование, введенное в рамках профилактики коронавируса, не позволяет качественно подготовиться к экзаменам. В вязи с этим, по мнению парламентария, нужно перенести сроки Единого государственного экзамена на более поздние сроки — на август. Кроме того, предлагается сдвинуть время поступления в вузы из-за коронавируса.

Как пишет РИА Новости, введение дистанционного обучения привело к тому, что многие уроки свелись к конспектированию учебных параграфов.

«В целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников, совместно с Институтом прогрессивного образования просим Вас рассмотреть предложение», — говорится в письме, которое депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса. Как утверждают исследователи, ранее снятие карантина в Ухани может спровоцировать очередной виток эпидемии в августе. Если власти КНР сохранят карантин в городе до начала апреля, то новая волна заболеваний прокатится по земному шару в начале октября.

Ранее российские ученые использовали нейросеть, чтобы подобрать наиболее эффективное лекарство против коронавируса. Искусственный интеллект проанализировал десятки тысяч реакций вируса на уже существующие или разрабатываемые лекарственные препараты, после чего выбрал потенциально эффективные. Их китайские коллеги в свою очередь установили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.