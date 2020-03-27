Преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином на Алтае

Горно-Алтайск, 27 марта. В Горно-Алтайске злоумышленник угнал автомобиль со спящим внутри владельцем, сообщает пресс-служба МВД по республике Алтай.

Ранее судимый за угон машины 33-летний местный житель возвращался домой после встречи с друзьями. По пути домой он увидел автомобиль Toyota с заведенным двигателем и не заблокированной дверью. Преступник сел за руль и поехал, но спустя некоторое время услышал голос с заднего сиденья.

Владелец авто накануне крепко выпил и заснул, а проснувшись, подумал, что едет на такси домой. Угонщик изобразил таксиста и попросил еще раз уточнить адрес поездки. Злоумышленник успешно справился с ролью таксиста и довез ничего не подозревающего владельца машины домой.

Отойдя от последствий бурной ночи хозяин иномарки обнаружил пропажу авто и обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько часов угонщик был задержан на том же самом автомобиле.

В прошлом месяце сообщалось, что полиция задержала трех подозреваемых в серии краж автомобилей в Московской области. Угонщики переправляли машины во Владимирскую область, где разбирали и продавали на запчасти. Была доказана причастность злоумышленников к 10 угонам.