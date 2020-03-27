На Украине рассказали, чем пандемия обернется для Зеленского

Киев, 26 марта. Многие жители Украины из-за карантина лишились источников дохода, и его продолжение вызовет у них всплеск негодования, об этом рассказал руководитель экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его словам, экономика не выдержит испытания пандемией. Эксперт считает, что при этом дестабилизация может нанести больше вреда, чем сам коронавирус.

«Очевидно, что у большинства граждан запас прочности значительно меньше одного месяца», — сказал он.

Как передает Espreso.TV, карантин должен был закончиться 3 апреля, но был продлен до 24-го.

«Люди начнут фактически игнорировать карантин, начнут пытаться осуществлять деятельность, несмотря на все ограничения», — считает Кушнирук.

При этом, по его словам, любые попытки надавить на украинцев в этой ситуации обернутся лишь всплеском эмоций и резкого недовольства на власть, которая лишает людей источников их существования. В связи с этим специалист уточнил, что последствия карантина для президента Украины Владимира Зеленского могут быть ужасными.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что меры, предпринимаемые украинским правительством в рамках борьбы с коронавирусом, будут иметь тяжелые последствия для государства.

Как отмечает бывший министр, бюджет Украины не выполняется по доходам на 35%. По его словам, ожидается и дальнейшее падение бюджета. Суслов не понимает, откуда власти возьмут деньги на дополнительные выплаты пенсионерам, льготы для бизнеса и карантинные мероприятия.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.