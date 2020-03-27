Пугачева раскрыла причину развода с Киркоровым

Москва, 27 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева раскрыла причину развода с королем отечественной поп-сцены Филиппом Киркоровым. Певица призналась, что их брак распался из-за измены.

«Рога наставила один раз и достаточно», — сказала заслуженная артистка.

Пугачева и Киркоров развелись 15 лет назад, при этом бывшие супруги все еще общаются и следят за музыкальными успехами друг друга. Однако у примадонны, как оказалось, творчество четвертого мужа не вызывает восторга.

«Я вообще не поклонник такого жанра, поэтому мне тяжело говорить», — отметила она в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

По словам певицы, Киркоров делает то, в чем силен, и делает это для тех, кто ценит такое творчество.

«Ну трудяга он, че? Кому-то нравится такое», — заявила Пугачева.

Киркоров же, напротив, высоко оценивает творческие успехи бывшей супруги. На шоу примадонны он занял место в первом ряду, а сам концерт назвал самым значимым событием в культурной и музыкальной жизни.

«Я аплодирую стоя великой певице за ее грандиозные творческие события», — восхитился король российской поп-сцены.

Несмотря на давнее расставание с Пугачевой, которая много лет счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным, Киркоров даже назвал в честь артистки свою дочь, дав девочке двойное имя Алла-Виктория. Кроме того, после юбилейного концерта примадонны певец восхитился формой экс-супруги.

«Это просто пример того, как нужно, как важно держать себя в форме», — подчеркнул он.

Ранее в Сети появился интимный снимок Киркорова и Пугачевой. Поклонники не узнали заслуженную артистку на фото.