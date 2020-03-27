Биолог Баранова объяснила, что обеспечит спад пандемии коронавируса

Вашингтон, 27 марта. Эпидемия после достижения пика по числу инфицированных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, заявила доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

«В США еще не вышли на плато или пик коронавируса. Если про Италию можно говорить, что они вышли на плато, то мы (США. — Прим. ФАН) еще не вышли на пик», — отмечает исследователь.

По ее словам, сейчас в США идет набор пика — каждый следующий день зараженных фиксируется больше, чем в предыдущий. Плато — когда каждый следующий день фиксируется примерно одинаковое число зараженных.

«Мы какое-то время будем находиться на плато, а потом эпидемия идет на спад», — заявила Баранова.

Согласно ее прогнозам, Нью-Йорк достигнет пика через 2 недели. Согласно данным губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, за минувшие сутки в регионе число жертв увеличилось на 100 человек и теперь составляет 385.

Ученая отметила, что Россия тоже только заходит на набор пика.

Недавно сообщалось, что руководство магазина в штате Пенсильвания приняло решение выбросить продукты на 35 тыс. долларов после того, как рядом с ними покашляла покупательница.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».