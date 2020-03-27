Курорты и санатории временно закрывают в России из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Российские санатории закрывают из-за коронавируса Санатории и дома отдыха в России временно приостанавливают работу из-за коронавируса. Забронировать места в этих учреждениях нельзя будет до 1 июня. Такое решение приняли в правительстве страны. Исключение коснется тех, кто находится в служебных поездках или командировках. Также власти страны рекомендуют приостановить работу горнолыжных трасс, местных курортов. Сейчас в России принимаются все возможные меры, чтобы побороть болезнь. К примеру, в Москве и Петербурге временно закрываются все кафе, рестораны, столовые, музеи, парки. По последним данным, в России коронавирус диагностировали у 845 человек.

США первые в «антирейтинге» по коронавирусу США оказались на первом месте по количеству зараженных коронавирусом. Число заболевших превысило 85,5 тысяч. Это больше, чем в Италии и даже в Китае, где произошла вспышка инфекции. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, такие показатели появились после массового тестирования. Число погибших от коронавируса в США за последнюю неделю возросло в четыре раза.

США продолжают нападки на Венесуэлу США продолжают нападки на Венесуэлу. Вашингтон заявил, что президент страны Николас Мадуро причастен к наркотерроризму. Глава Боливарианской республики сразу же отреагировал на обвинения и назвал их необоснованными. Он отметил, что у Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет. По мнению Мадуро, таким образом США просто пытаются отвлечь внимание от кризиса из-за массового распространения коронавируса.