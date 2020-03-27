Экс-министр экономики Украины заявил, что страна не переживет карантин

Киев, 27 марта. Меры, предпринимаемые украинским правительством в рамках борьбы с коронавирусом, будут иметь тяжелые последствия для государства, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Как отмечает бывший министр, бюджет Украины не выполняется по доходам на 35%. По его словам, ожидается и дальнейшее падение бюджета. Суслов не понимает, откуда власти возьмут деньги на дополнительные выплаты пенсионерам, льготы для бизнеса и карантинные мероприятия.

«Как экономика может выдержать? Бюджет однозначно не выдержит. Если не будет дополнительных источников дохода — а их пока не видно — то не будет финансироваться значительная часть бюджета. В этом смысле экономика не выдержит», — заявил Суслов.

Он подчеркнул, что с начала года экспорт металла упал более чем на 20%. По его мнению, надеяться на нахождение новых источников развития экономики в условиях кризиса не стоит.

«Мы запретили рабочим ездить на предприятия, остановлено движение городского транспорта, остановлены многие сферы экономической деятельности. Все это должно привести вовсе не к улучшению ситуации», — отмечает экс-министр.

По его словам, уже через 2 недели украинские работники вообще останутся без зарплаты, а пенсии не будут выплачиваться в полном объеме. Суслов подчеркивает, что с жесткостью карантина правительство Украины явно перегибает.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украине нужно просить помощи у России для борьбы с коронавирусом. По его словам, Киеву пора остановить заигрывания со «стратегическими партнерами», которые кроме обещаний ничего не дают.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.