Москва, 27 марта. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что русская баня и ледяная купель могут помочь от коронавируса. Для того чтобы подтвердить свою позицию, она опубликовала в Instagram ролик, где обнаженная окунается в воду со льдом.

«Вот ещё один способ защиты от недугов. Русская баня и ледяная купель. Я закаляюсь с детства и это поддерживает иммунитет», — пишет Волочкова в Instagram.

Бывшая танцовщица стоя в воде достала из нее ледяные пластины и прижала к груди. После этого она с криком опустилась в воду на несколько секунд.

«Дико холодно, но зато залог здоровья. Всем желаю здоровья. У кого есть дома русская баня — это правда очень хорошая подмога», — резюмировала балерина в конце видеозаписи.

Ранее знаменитость разместила в Instagram запись, где также упоминала полезные свойства ледяной купели в борьбе с коронавирусом. На снимке Волочкова предстала голой в бочке с ледяной водой.

Недавно балерина опубликовала видео с мероприятия, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Интернет-пользователи негативно отреагировали на кадры, назвав их неуместными после трагического инцидента на вечеринке блогера Екатерины Диденко. Анастасию Волочкову обвинили в попытке «словить хайп» с помощью провокационного видео.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».