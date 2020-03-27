Предложение Путина «большой двадцатке» выявило лидера в борьбе с коронавирусом

Москва, 27 марта. Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что речь Путина перед странами G20 с призывом отказаться от санкций подтвердила заботу России о судьбе людей во всем мире.

Накануне Владимир Путин предложил лидерам стран «большой двадцатки» ввести мораторий на санкции в отношении государств, сильнее всего пострадавших от пандемии COVID-19.

«Инициатива президента очень правильная, отказываться от нее было бы большой ошибкой или даже преступлением со стороны участников этой встречи. Нужно вспомнить, что все санкции, которые вводились за последние годы в отношении различных стран, основаны на абсолютно надуманных предлогах и причинах. То есть ограничения по факту являются средствами экономической борьбы», — цитирует Дудчака «Экономика сегодня».

Российский лидер также обратил внимание членов G20 на то, что страны должны ввести «солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости» и финансовые транзакции для их закупки. Владимир Путин назвал борьбу с коронавирусом вопросом «о жизни и смерти людей», который нужно «вычистить от всяческой политической шелухи».

«Первыми инициаторами санкций последних лет были США. Считаю, что эта страна доказала, что совершенно неспособна участвовать в честной экономической конкуренции между государствами. Вместо этого Вашингтон изобретает различные способы воздействия на другие страны», — отметил эксперт.

Президент России выступил с предложением организовать на период кризиса «зеленые коридоры» для поставки медикаментов и продовольствия, которые были бы независимыми от торговых войн, ограничений и политических разногласий.

«Мир столкнулся не только с коронавирусом, но и с парадоксальной ситуацией непонимания. Чего стоит случай с Италией, когда девять стран запретили российским самолетам пролететь над их территорией — это просто абсурд!» — напомнил Дудчак.

Эксперт уверен, что пандемия станет лакмусовой бумажкой, способной «обнажить ценности каждой страны и показать истинное лицо союзников».

11 марта Всемирная организация здравоохранения присвоила вспышке коронавируса статус пандемии. На сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 531 тысячи случаев COVID-19, от осложнений умерли 24 057 человек, 122 тысячи выздоровели.