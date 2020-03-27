Минтруд разъяснил условия оплаты нерабочей недели, объявленной Путиным

Москва, 27 марта. Минтруд РФ пояснил, что объявленная президентом России Владимиром Путиным нерабочая неделя не является основанием для снижения заработной платы.

Как следует из рекомендаций, размещенных на официальном сайте министерства, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не включаются в число дней отпуска, он на эти дни не продлевается.

Нерабочая неделя не является праздничной или выходной, поэтому оплата труда производится в обычном, а не повышенном размере.

Кроме того, есть категории работников и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели. К ним относятся непрерывно действующие предприятия, медицинские учреждения и аптеки, а также организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

На работодателей возлагается обязательство ежедневно в начале рабочего дня измерять температуру тела сотрудников и не допускать к работе тех, у кого она окажется повышенной.

Руководителям организаций, не входящих в перечень тех, на которые не распространяется режим нерабочей недели, рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Напомним, 25 марта в своем обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса.

На сегодняшний день в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пожилых человека скончались от осложнений, 38 пациентов выздоровели.