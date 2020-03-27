В России вырос спрос на домработниц

Москва, 27 марта. Спрос на услуги уборщиц, горничных и клининговых служб вырос в марте в России на 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщают «Известия».

«С 1 по 22 марта число вакансий в категории «домашний персонал» выросло на 39% относительно того же периода годом ранее. Речь о клинерах, горничных и сиделках», — сказано в отчете аналитического центра «Авито.Работа».

В исследовании подчеркивается, что работники на 45% чаще стали размещать свое резюме. Средняя заработная плата по стране для данной категории работников в марте 2020 года составила 59,8 тыс. рублей (годом ранее она составляла 38,8 тыс. рублей).

«Яндекс.Услуги» также отмечает рост востребованности домработниц. На этой неделе спрос на их услуги по сравнению с прошлой вырос на 20%.

Как сообщают представители сервиса YouDo, повышенный спрос связан с тем, что многие россияне перешли на удаленную работу, в связи с чем у них прибавились бытовые заботы. Родители хотят больше времени уделять семье и разгрузить себя от повседневных проблем.

Однако по мнению декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, спрос на такие услуги может вскоре сократиться, так как многие работники данной сферы являются гражданами других стран. На фоне закрытия границ из-за коронавируса они могут массово уехать на родину.

Ранее данные исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показали, что объем продаж электроники и бытовой техники в РФ с 16 по 22 марта в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.