Москва, 27 марта. Столичные власти на следующей неделе примут решение о возможности продления нерабочих дней, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, действующие решения были приняты сроком на одну неделю. Она подчеркнула, что дополнительные меры могут быть приняты в зависимости от дальнейшего развития событий.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующая неделя объявляется нерабочей.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вопрос двойной оплаты для работников, которые продолжат трудиться удаленно на предстоящей выходной неделе, в Кремле пока не обсуждался, но будет дорабатываться.

Предстоящая неделя будет оставаться рабочей для сотрудников непрерывно действующих организаций, например, медучреждений и аптек. Также продолжат деятельность работники, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».