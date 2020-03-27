Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом

Вашингтон, 27 марта. Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.

Ранее сообщалось, что на авианосце было выявлено три случая заражения COVID-19. В министерстве военно-морских сил США уточнили, что корабль остается в строю и следует курсом на базу в Гуам.

«Сейчас мы проводим 100% тестирование экипажа, чтобы убедиться, что сможем сдержать распространение заболевания. Корабль остается в строю и готов к выполнению своей миссии, если потребуется. Корабль идет в Гуам, он будет пришвартован у пирса, но никому не разрешат сойти на берег», — заявил министр ВМС США Томас Модли.

Сегодня стало известно, что коронавирус выявлен еще у 23 человек, находящихся на борту Theodore Roosevelt. Всего на корабле находится около пяти тысяч военных моряков, летчиков палубной авиации и технического персонала.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в ВМС США, Пентагон может засекретить данные о заражении, чтобы не представлять флагман американского флота уязвимым в глазах вероятных противников.

Ранее авианосец заходил в порт вьетнамского города Дананг, где были зафиксированы случаи коронавируса. Всего в Дананге побывали 6,5 тысячи американских моряков и морских пехотинцев, которые приняли участие в торжествах в честь 25-летия нормализации отношений между США и Вьетнамом.

Эпидемия коронавируса началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире выявлено 531,8 тысячи случаев заражения COVID-19. От осложнений скончались 24 057 человек, более 122 тысяч выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что распространению коронавируса могут помогать погодные условия — специалисты выяснили, что 90% заражений произошло при температуре воздуха от трех до 17 градусов тепла.