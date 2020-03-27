Пациент больницы в Коммунарке рассказал, как его лечили от коронавируса

Москва, 27 марта. Пациент Коммунарки Виталий Миронов поделился подробностями своего лечения. Он идет на поправку и ждет подтверждения своего выздоровления, сообщает «РЕН ТВ».

Миронов почувствовал первые симптомы заболевания после возвращения из Барселоны, где он отдыхал с супругой с 6 по 10 марта. Спустя несколько дней он почувствовал недомогание, озноб и ломоту в теле. Виталий был госпитализирован 15 марта.

«Врачи приехали и взяли анализы. У меня был положительный, а у жены — отрицательный. У меня подтвердили коронавирус», — говорит мужчина.

По его словам, первую неделю лечения практически не было. Ему давали капли для носа и «Хлоргексидин» для горла. Он говорит, что у всех пациентов разная температура, и что предварительно выявить коронавирус по симптомам невозможно — только тестом.

«Спустя неделю врач назначил препарат «Рибавирин». Одно из применений — от гепатита С. В инструкции указана доза в 2 таблетки. Пациентам в первый день назначают по 10 таблеток. И в последующие дни — по 6 таблеток», — рассказывает Миронов.

Как утверждает мужчина, у него была легкая форма заболевания. Температура сама пошла на спад, а сложное лечение не понадобилось. Он отмечает, что больница не перегружена, свободных коек много, а реанимация применяется только для больных пневмонией. По его словам, там они проводят несколько дней, после чего их переводят в палату.

«Я жду двух тестов, которые покажут отрицательный результат. И после этого меня смогут выписать. У меня брали уже 3 теста. И завтра уже должны сообщить результат», — говорит пациент.

По последним данным, в России зафиксировано 840 инфицированных коронавирусом, 38 выздоровели, 2 человека скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.