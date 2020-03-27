Москва, 27 марта. Певец и композитор Игорь Николаев сдал анализы на коронавирус, результаты пока неизвестны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на его помощницу Юлию.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — прокомментировала слухи о коронавирусе у Николаева его помощница.

Недавно сообщалось, что композитор обратился за медицинской помощью в медицинский центр в Коммунарке. Центр был специально отведен для пациентов с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, у Николаева якобы была диагностирована очаговая пневмония. Состояние музыканта оценивается как средней степени тяжести.

В Коммунарку ранее был госпитализирован с двухсторонней пневмонией певец Лев Лещенко со своей супругой. Результаты его теста на коронавирус пока также не известны.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в России достигло 840 человек, 2 пациента скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».