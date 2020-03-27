ЕС призвал СМИ помочь в борьбе с фейками по коронавирусу

Брюссель, 27 марта. ЕС призвал европейские СМИ помочь в борьбе против вымышленных новостей и дезинформации о предпринимаемых мерах по противостоянию распространению коронавируса.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, который рассказал об итогах видеоконференции глав государств и правительств стран Евросоюза. В четверг в ходе семичасового совещания лидеры европейских государств не смогли согласовать никаких конкретных мер по оказанию поддержки наиболее пострадавшим от пандемии участникам Еврозоны.

«Мы наблюдаем множество вымышленных новостей и непроверенных слухов. Главное для нас — быть честными и прозрачными. В демократии очень важно, чтобы пресса в полном объеме играла свою роль. Мы рассчитываем на вас», — сказал Мишель, обращаясь к журналистам.

Глава Евросовета подчеркнул, что фейки о действиях Брюсселя по борьбе с коронавирусом создаются «частными лицами, организациями и даже государствами».

«Считаем необходимым на международном уровне выработать стратегию по борьбе с распространением вымышленной информации. Мы проучили эту задачу верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю», — добавил он.

Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен признала, что фейки «никуда не исчезнут» и призвала мобилизовать ресурсы ЕС «для борьбы с ними на постоянной основе». Она отметила, что в период пандемии вымышленная информация может иметь коммерческое значение и нередко используется для продвижения поддельной медицинской продукции, якобы помогающей в лечении при коронавирусе. Фон дер Ляйен призвала усилить меры борьбы как с рекламой, так и с продажей фальсификатов.

Ранее RT сообщил, что страны G20 договорились выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с распространением COVID-19.