Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года

Москва, 27 марта. Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса. Соответствующее исследование размещено в журнале The Lancet Public Health.

Как утверждают исследователи, ранее снятие карантина в Ухани может спровоцировать очередной виток эпидемии в августе. Если власти КНР сохранят карантин в городе до начала апреля, то новая волна заболеваний прокатится по земному шару в начале октября.

«Город должен быть очень осторожным, чтобы избежать преждевременного снятия мер физического дистанцирования», — говорит автор исследования, кандидат наук Киеша Прем.

Недавно сообщалось, что власти Китая собираются отменить карантин в Ухани с 8 апреля.

Ранее российские ученые использовали нейросеть, чтобы подобрать наиболее эффективное лекарство против коронавируса. Искусственный интеллект проанализировал десятки тысяч реакций вируса на уже существующие или разрабатываемые лекарственные препараты, после чего выбрал потенциально эффективные. Их китайские коллеги в свою очередь установили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.