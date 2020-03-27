Бишкек, 27 марта. Международный валютный фонд (МВФ) выделил Киргизии почти 121 млн долларов на борьбу с коронавирусом, сообщается в заявлении фонда.

Это первый запрос о срочной финансовой помощи от члена МВФ, который одобрил совет управляющих фонда.

«Киргизия получит 120,9 млн долларов на срочное выравнивание баланса платежей из-за пандемии коронавируса», — сказано в заявлении.

МВФ отмечает, что Бишкек проводит «подходящую» политику временного смягчения макроэкономической и финансовой политики.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 42 случая выявления коронавируса. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что Киев уже в течение 2 недель ждет решения о выделении средств от МВФ на фоне кризиса из-за распространения коронавируса. Как отметил эксперт Евгений Голышкин, украинская власть ждет кредита МВФ как утопающий ожидает спасательного круга.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».