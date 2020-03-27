Супермаркет в США выбросил еды на $35 тысяч из-за кашлявшей на нее покупательницы

Вашингтон, 27 марта. Руководство супермаркета в штате Пенсильвания приняло решение выбросить продукты на 35 тысяч долларов после того, как рядом с ними покашляла покупательница.

Как сообщает CNN, неизвестная женщина вошла в продуктовый супермаркет Gerrity's Supermarket в городе Ханновер, штат Пенсильвания, и начала кашлять рядом со стеллажами с хлебобулочными и мясными изделиями, а также другими товарами.

Персонал выгнал покупательницу из магазина, после чего вызвал полицию. Найти «бактериальную террористку» удалось только через несколько часов, полицейские взяли женщину под арест.

Злоумышленница успела «обкашлять» продукты на общую сумму в 35 тысяч долларов. В супермаркете приняли решение избавиться от испорченных товаров, после чего провели дезинфекцию всех мест, где побывала странная женщина.

Специалисты напоминают, что кашель является одним из основных способов распространения коронавируса. В полиции считают, что злоумышленница «намеренно осквернила» продукты и планируют предъявить ей обвинение после проведения психиатрической экспертизы. Следователи отмечают, что она едва ли заражена коронавирусом, но тестирование тем не менее проведут.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случая нетипичной пневмонии в городе Ухань. Ученые выяснили, что заболевание вызвано коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением инфекции статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 531,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 24 053 человека, более 122 тысяч выздоровели.

Ранее RT сообщил, что США вышли на первое место в мире по количеству зафиксированных случаев COVID-19.