Ученые установили связь между заболеваниями сердца и смертностью от коронавируса

Пекин, 27 марта. Китайские ученые выяснили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса. Соответствующее исследование размещено в журнале JAMA Cardiology.

Исследователи наблюдали за 416 инфицированными коронавирусом в больнице Уханьского университета. Пациенты, имевшие проблемы с сердцем показали более высокий уровень смертности — скончались 42 пациента из 82. В то время как среди пациентов без заболеваний сердечно-сосудистой системы смертность составила лишь 15 человек из 334.

«Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с коронавирусом в Ухани, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации», — говорят ученые.

Согласно их выводам, у пациентов с болезнями сердца в 10 чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии. Ученые призвали учитывать итоги их исследования при лечении коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.