Посольство РФ обеспокоено состоянием здоровья Ярошенко из-за COVID-19

Вашингтон, 27 марта. Посольство России в США обратилось в Госдепартамент для оказания медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.

Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, который поделился деталями разговора с Ярошенко.

«Константин сообщил, что испытывает легкое недомогание, пожаловался на температуру и кашель. Есть основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ. С учетом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья», — сказал глава диппредставительства.

Антонов рассказал, что в Госдеп был направлен запрос об оказании Ярошенко квалифицированной медицинской помощи.

«Ожидаем, что ему будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Рассчитываем на оперативное содействие американских властей — в борьбе с пандемией на счету каждая минута», — добавил посол.

В США Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы после того, как действующие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии запрещенных веществ. На территорию Соединенных Штатов пилота доставили из Либерии, где он был арестован в мае 2010 года.

Сам Ярошенко полностью отрицает свою вину, называет свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что россиянка Мария Бутина на фоне распространения коронавирусной инфекции призвала освободить находящихся в зарубежных тюрьмах соотечественников.