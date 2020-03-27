Глава ЕК анонсировала «зимнюю спячку» для экономики ЕС

Брюссель, 27 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика Евросоюза должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис, наступивший из-за повсеместного карантина.

Об этом она заявила в четверг, подводя итоги видеоконференции глав государств и правительств стран Европейского союза, посвященной ситуации с распространением коронавируса.

«В течение последних недель мы все интенсивно работали, чтобы принять меры, которые позволят нашей экономике впасть в зимнюю спячку и пережить кризис коронавируса», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что помощь странам — членам ЕС заключалась в разрешении им оказывать неограниченную поддержку своим предприятиям, что в обычных условиях запрещено европейским законодательством. Кроме того, приостановлено действие базового документа Еврозоны — Пакта стабильности и роста. Государства Евросоюза получили возможность брать дополнительные кредиты и увеличивать дефицит своих бюджетов выше 3% ВВП. Фон дер Ляйен напомнила, что европейский Центробанк запустил программу выкупа ценных бумаг компаний, работающих в странах Европы, на сумму до 750 млрд евро.

«Теперь мы можем рассмотреть другие инструменты, которые позволят нам двигаться дальше», — добавила она.

Отметим, в ходе видеоконференции не было согласовано конкретных мер по оказанию помощи странам, пострадавшим от пандемии. Вместо этого Еврокомиссия и Еврогруппа должны в течение двух недель разработать план восстановления экономики после отмены карантина.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что впервые в истории саммит G20 прошел в режиме видеоконференции.