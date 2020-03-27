Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Психологи назвали причину истерии вокруг туалетной бумаги

51
0 Оставить комментарий

Психологи назвали причину истерии вокруг туалетной бумаги

Москва, 27 марта. Бешеный спрос на туалетную бумагу в условиях пандемии коронавируса обусловлен подражанием поведению жителей Китая, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на медиков.

В Китае в разгар эпидемии туалетная бумага широко использовалась не только по прямому назначению: ей вытирали руки, использовали для вызова лифта или открытия дверей, чтобы не соприкасаться руками с поверхностями. 

После того, как эпидемия стала расползаться по всему миру, жители других стран начали подражать китайцам. Это привело к взрывному росту на этот продукт.

Как передает Пятый канал, психолог из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге Барух Фишхофф назвал еще одну причину истерии вокруг туалетной бумаги: страх перед возможным тотальным карантином. 

Психологи назвали причину истерии вокруг туалетной бумаги

Ранее стало известно, что в Сети появился сервис, с помощью которого можно рассчитать нужное количество туалетной бумаги на время карантина из-за пандемии коронавируса. Эксперты портала подчеркивают, что в большинстве случаев люди из-за паники скупают больше гигиенических принадлежностей и продуктов, чем необходимо. На основе некоторых введенных данный портал подсчитает, сколько нужно туалетной бумаги на весь срок карантина. 

Отметим, как передавала «Газета.ру», для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин Covidiot («ковидиот») образовался из двух слов — названия вируса COVID-19 и слова «идиот». В словаре дается два значения слова: тот, кто игнорирует меры предосторожности, и паникеры, скупающие различные товары.

Психологи назвали причину истерии вокруг туалетной бумаги

Новости партнеров

Источник: Экспресс газета
Новости партнеров