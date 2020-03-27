В России зафиксирован резкий рост спроса на бытовую технику

Москва, 27 марта. Объем продаж электроники и бытовой техники в России с 16 по 22 марта в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствует исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В топ продаж входят телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Потребители активно скупают импортные товары, несмотря на то, что цена на них не выросла. Спрос в некоторых случаях подскочил на 100%. Тем не менее специалисты подчеркивают, что ажиотаж постепенно сойдет на нет.

Отмечается, что средний чек покупки составил 7230 рублей, что на 40% выше показателя за 2019 год.

Согласно имеющимся данным, средник чек покупки в Москве составил 13,4 тыс. рублей, что на 70% превышает прошлогодние показатели. В денежном выражении объем продаж в столице вырос на 56%.

Недавно экономист Андрей Марголин заявлял, что россиянам не стоит скупать технику и недвижимость из-за падения рубля, так как цены на них могут не измениться. По мнению специалиста, ситуация в ближайшее время стабилизируется — в Китае снова открываются предприятия и заводы.

Ранее начальник дилингового центра Металлоинвестбанка Сергей Романчук прокомментировал падение курса рубля. По его мнению, ситуация с российской валютой стабилизируется через несколько месяцев.