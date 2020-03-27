Макрон заявил об угрозе развала Шенгенской зоны

Париж, 27 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Европейского союза не продемонстрируют солидарность на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.

По словам французского президента, «на кону выживание европейского проекта».

«Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны», — отмечает Макрон.

Согласно последним данным, во Франции зафиксировано 30 тыс. зараженных коронавирусом, почти 1,7 тыс. пациентов скончались от осложнений.

Недавно Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции Résilience («Сила духа»). Она будет направлена на помощь и поддержку граждан в период противодействию коронавирусу. Как отметил глава государства, решение о начале операции было принято по инициативе Министерства обороны Франции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в государствах мерах по противодействию коронавирусу.

Согласно последним данным, во Франции зафиксировано 30 тыс. зараженных коронавирусом, почти 1,7 тыс. пациентов скончались от осложнений.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.