Офис Зеленского дал советы крымчанам, как уберечься от коронавируса

Киев, 27 марта. Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал обращение к жителям российского полуострова Крым с призывом беречь себя во время пандемии коронавируса.

В Telegram-канале президентской администрации опубликовано обращение к жителям Крыма, которых призывают соблюдать правила гигиены, переходить на удаленную работу и оставаться дома.

«Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолюйтеся и обращайтесь к врачу», — говорится в сообщении.

Крымчанам посоветовали узнавать оперативную информацию о коронавирусе из официальных страниц украинских властей и, в случае необходимости, обращаться на украинские горячие линии.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Провели голосование в соответствии с Уставом ООН и международным правом. В тот год около 97% крымчан высказались за становление региона российским. На Украине, однако, все еще не смирились с решением крымчан. Полуостров Киев безосновательно считает своей, но «временно оккупированной» территорией. Россию на Украине называют «страной-агрессором». Между тем множество стран давно уже признали российский статус Крыма.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятеро заболевших скончались, передает «Газета.ру». Министр здравоохранения Илья Емец уже предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных.

Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, в связи с пандемией коронавируса. Об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.