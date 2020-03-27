МТС попросила россиян воздержаться от пересылки мемов

Москва, 27 марта. Президент компании МТС Алексей Корня попросил россиян ограничить пересылку мемов и больших видео в сети Интернет.

Обращение руководителя МТС опубликовано на официальном сайте компании. Корня указал, что сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура с ограниченной пропускной способностью. Он напомнил, что многие мировые платформы уже понизили качество видео, чтобы снизить нагрузку на сети.

«Мы видим значительный рост нагрузки на сеть и прежде всего рост трафика при пользовании домашним интернетом в крупных городах и в особенности в Москве, где в фиксированных сетях трафик увеличился на 30%. Мы также видим серьезные изменения и в структуре потребления мобильного интернет-трафика. Например, в крупных городах в спальных районах в будний день мы видим такие объемы трафика, которые раньше были характерны для выходных или праздников», — отметил Корня.

Президент МТС призвал пользователей к «осознанному обращению с контентом в сети».

«Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. В текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру», — пояснил он.

Корня добавил, что «мемы и хорошее настроение — это важно», но в период самоизоляции, карантина и массового перехода на удаленную работу «нужно подойти ответственно к потреблению контента».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Facebook временно снизил скорость потокового видео, чтобы избежать потенциальной перегрузки сети.