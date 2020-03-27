Захарова ответила на критику «бесполезной» российской помощи Италии

Москва, 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению достоверность фактов, описанных в материале итальянского издания La Stampa, где говорится о якобы «бесполезной» помощи от России.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — говорит Захарова.

Напомним, в статье утверждается, что якобы 80% поставленной из РФ техники не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению авторов публикации, Москва таким образом якобы желает «удовлетворить свои политические амбиции».

Ранее Министерство обороны РФ направило в Италию 9 военно-транспортных самолетов с военными медиками и спецтехникой на борту.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что критическая статья La Stampa была «инспирирована» противниками России, и что на самом деле правительство и граждане Италии благодарны Москве.

Недавно губернатор итальянской провинции Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь и назвал «шакалами» тех, кто спекулирует на этой теме.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».