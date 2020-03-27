Эксперт Митрахович объяснил покупку Китаем рекордного объема российской нефти

Москва, 27 марта. Китай поможет российским нефтедобывающим компаниям, закупив у России рекордный объем нефти – 1,6 миллиона тонн. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, такими действиями Китай подтвердил свою позицию в ценовом конфликте с Эр-Риядом, купив большую партию российской нефти, воспользовавшись резким падением спроса на нефть в Европе.

Только в январе 2020 года Китай приобрел у России 1,2 миллиона тонн нефти. Еще более 1,6 миллиона тонн нефти Пекин купил в марте этого года. Кроме того, китайская компания Unipec закупила в портах Балтики 800 тысяч тонн во второй половине марта. В начале апреля она намеревается купить еще около 500 тысяч тонн нефти.

«Новости, которые появлялись ранее, несмотря на заявления и предположения экспертного сообщества, не подтвердились – вместо полного отказа от российской нефти Китай выбрал частичный», — приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

В январе 2020 года запасы нефти в Китае выросли до 900 миллионов баррелей. Для сравнения, в 2014 году Китай имел запас лишь в 200 миллионов баррелей.

Отметим, что в январе Пекин пообещал Вашингтону возобновить глобальное сотрудничество с США, приобретая у них нефть и газ. Однако в итоге Китай предпочел покупать нефть у России.

«Купленная в январе 2020 года нефть все же подтверждает выбранный Китаем курс и потребность в российском энергоресурсе больше, чем в американском», — заявил Митрахович.

По его словам, январская динамика демонстрирует, что на китайском направлении России неплохо чувствует себя и по сей день.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК потребовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.