Тернополь, 27 марта. Тело скончавшегося от коронавируса пациента Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам в мешке для дальнейшего захоронения, не указав, как правильно это сделать.

Дочь скончавшегося Анна Полищук сообщила, что после смерти отца сотрудники больницы позвонили и попросили приехать на своем транспорте с гробом, чтобы забрать тело.

«Сестра с мужем несли тело к машине. Отец весил 100 кг. Сами положили тело папы в гроб, не имея никакой защитной одежды. Когда сестра звонила в больницу, ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности», — говорит украинка.

По ее словам, они сами не смогли поставить гроб в автобус, после чего снова обратились к медперсоналу с просьбой помочь, однако все убегали. Только спустя 2 часа вышел медик в защитном костюме и помог поставить в автобус гроб с телом.

«Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр города Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельсовета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер», — говорит Анна Полищук.

Согласно последним данным, в Тернопольской области зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, 6 из которых — медики.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко продемонстрировал, как выглядят полуразрушенные помещения Хустской центральной районной больницы в Закарпатье. Он отмечает, что скоро так будет выглядеть вся Украина по вине «кучки майданщиков».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.