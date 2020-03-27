Трамп объяснил выход США на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 марта. Президент США Дональд Трамп объяснил причины выхода США на первое место «антирейтинга» по числу случаев заражения коронавирусом. По его словам, это связано с проведением массового тестирования.

«Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», — прокомментировал Трамп последние показатели.

По словам главы Белого дома, специалисты в Штатах провели «столько тестирований, сколько ни одна страна в мире».

Ранее газета New York Times сообщила, что в Штатах за сутки было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, общее число превысило 81,3 тыс. Таким образом, США возглавили «антирейтинг», оставив позади Италию (80,5 тыс. заболевших) и Китай (около 81 тыс).

По данным издания, по меньшей мере 1180 пациентов с вирусом скончались. Число погибших за последнюю неделю возросло примерно в четыре раза. Больше всего жертв COVID-19 фиксируется в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон, Луизиана и Калифорния.

Отметим, что эти данные не совпадают с информацией, озвученной Университетом Джонса Хопкинса. По их данным, США сейчас находятся на третьем месте.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии, передавала «Газета.ру». Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 528 тыс. человек. Заболевание унесло жизни более 23,9 тыс. человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает RT.