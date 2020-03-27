В России закрываются санатории и дома отдыха

Москва, 27 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность кафе и ресторанов.

Соответствующее постановление за подписью премьера опубликовано на официальном сайте правительства. Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Исключение будет сделано для размещения тех, кто находится в служебных поездках или командировках.

Что касается граждан, отдыхающих в настоящее время, поручено обеспечить условия для их самоизоляции и провести все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока их пребывания без возможности его продления.

Властям регионов рекомендовано приостановить до 1 июня работу горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в местных курортах.

Кроме того, региональные власти получили поручение приостановить деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, на период с 28 марта по 5 апреля.

Мишустин поручил также органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе с туристическими целями.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 529 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений умерли 23 956 пациентов, более 122 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России число зараженных коронавирусом достигло 840 человек.