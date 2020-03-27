СМИ узнали об обнаружении у Николаева очаговой пневмонии

Москва, 27 марта. Композитор и певец Игорь Николаев якобы сдал анализы на коронавирус в Коммунарке. Результаты будут известны через несколько дней.

Недавно артист якобы обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Как сообщает 5-tv.ru, у Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Состояние композитора оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в этой же больнице певцу Льву Лещенко поставили диагноз двусторонняя пневмония. Сейчас народный артист РСФСР ожидает результатов теста на коронавирус, которые станут известны в ближайшие дни. По мнению главы российского Минздрава Михаила Мурашко, течение болезни у Лещенко дает надежду на благоприятный исход.

На днях испанские медики заподозрили коронавирус у российской певицы Натальи Ветлицкой. Об этом артистка сообщила в видеообращении в Instagram.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом, 2 пациентов скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».