Застрявшие на Бали россияне не могут вернуться на родину

Джакарта, 27 марта. Более двух тысяч российских туристов застряли в Индонезии. Российское консульство в стране сейчас пытается помочь соотечественникам вернуться домой.

Как рассказал один из туристов по имени Александр, находящийся сейчас на индонезийском острове Бали, власти Индонезии отменили безвизовое пребывание для туристов на своей территории. Это привело к резкому сокращению числа туристов, что вызвало массовое закрытие отелей, баров и ресторанов как на Бали, так и в других туристических регионах Индонезии.

Российские туристы, пытающиеся покинуть Индонезию, столкнулись с трудностями. Ряд авиакомпаний отменил или перенес рейсы, причем некоторые авиалинии возвращают деньги за билет либо через один-два месяца, либо компенсируют отмену вылета ваучером на следующий рейс, которого может и не быть. Российский «Аэрофлот» пока выполняет прямые рейсы в Россию, однако количество билетов ограничено.

Контакт с российскими туристами поддерживает консул РФ в Индонезии.

«Консул предпринимает неимоверное количество усилий и довольно-таки открыт для общения. Консул по имени Илья создал Telegram-канал и общается с туристами: любой желающий может задать вопрос и получить поддержку», — рассказал Александр.

Кроме того, он сообщил, что российское консульство провело переговоры с местной миграционной службой и добилось отмены штрафов за нарушение сроков пребывания в Индонезии.

Ранее Росавиация сообщала, что свыше 3,8 тысячи человек смогли покинуть страны, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, благодаря российским авиакомпаниям.

Напомним, первые случаи коронавируса были выявлены в конце 2019 года в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Подавляющее большинство заболевших находятся именно в этой провинции — здесь зарегистрировали свыше 67 тысяч инфицированных. 3153 человека из них скончались, пишет «Газета.ру».

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден. За день до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Сейчас по всему миру насчитывается около 480 тысяч заболевших, а число летальных исходов почти достигло 21 тысячи.