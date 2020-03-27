Меркель рассказала о минусах домашнего карантина

Берлин, 27 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что очень занята во время своего домашнего карантина, но ей не хватает присутствия других людей.

Об этом глава германского правительства сообщила по телефону, комментируя итоги переговоров лидеров стран «большой двадцатки», которые состоялись накануне в режиме видеоконференции.

В настоящее время Меркель находится на домашнем карантине после контакта с врачом, у которого позже был выявлен коронавирус. В четверг она приняла участие в видеопереговорах лидеров G20, а также в видеоконференции глав государств и правительств стран Евросоюза.

«Я очень занята, потому что очень многое происходит посредством этих видеоконференций или телефонных переговоров, приходится сидеть перед приборами, виртуально общаясь с людьми. Тем не менее, мне немного не хватает того, что я, например, не могу лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей и что сейчас нет никаких личных контактов, это нечто иное», — рассказала канцлер.

Она добавила, что обрадуется, когда карантин «наконец-то закончится».

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, пришли из китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Ученые установили, что заболевание вызвано коронавирусом нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

На сегодняшний день, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировало более 529 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 23 956 человек, более 122 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США заняли первое место в мире по количеству зафиксированных случаев COVID-19.