США по числу зараженных коронавирусом обогнали Италию и Китай

Вашингтон, 27 марта. В Соединенных Штатах за минувшие сутки было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, общее число превысило 81,3 тыс. Таким образом, США возглавили «антирейтинг», оставив позади Италию (80,5 тыс. заболевших) и Китай (около 81 тыс).

Как сообщает в четверг вечером The New York Times, более тысячи смертей в США были связаны с COVID-19, и цифра продолжает расти каждый час. По меньшей мере 81 578 человек в каждом штате дали положительный результат на вирус, и по меньшей мере 1180 пациентов с вирусом умерли.

Число погибших за последнюю неделю возросло примерно в четыре раза. Больше всего жертв коронавируса фиксируется в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон, Луизиана и Калифорния.

В штате Нью-Йорк только за четверг было зафиксировано еще тысяча случаев заражения COVID-19. На этот штат приходится около половины известных случаев заболевания коронавирусом в стране. Число погибших здесь превысило 380 пациентов.

Газета обращает внимание, что в начале марта, когда тестирование было крайне ограниченным, в стране было зарегистрировано только 70 случаев, большинство из которых были связаны с зарубежными поездками. Школьные площадки и студенческие дворы теперь пустынны. Маникюрные салоны, универмаги и парикмахерские были вынуждены закрыться. Спортивные соревнования отменены.

В то время, как около половины смертей, связанных с коронавирусом, произошло в Нью-Йорке или Вашингтоне, все больше штатов и территорий сообщают о смертельных случаях в последние дни. В Мичигане, который неделю назад не сообщал ни о каких смертях, число погибших возросло до 24 к среде.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии, передавала «Газета.ру». Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 528 тыс. человек. Заболевание унесло жизни более 23,9 тыс. человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает RT.