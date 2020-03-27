В Чечне будут производить несколько тысяч медицинских масок в сутки

Грозный, 27 марта. Две фабрики в Чечне займутся изготовлением медицинских масок.

Отмечается, что в сутки заводы будут производить до 4 тыс. единиц изделия. Власти республики обещают, что в течение нескольких дней защитными масками будут снабжены все медицинские учреждения региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов, добившись разрешения на вывоз 2 тыс. россиян, которые ранее застряли в стране из-за ограничений, принятых на фоне коронавируса.

Недавно китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Джек Ма передал РФ более миллиона медицинских масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом, 2 пациента скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.