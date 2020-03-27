Пушков ответил на критику La Stampa российской помощи Италии

Москва, 27 марта. Публикацию издания La Stampa с критикой российской помощи для жителей Италии «инспирировали» противники Москвы, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Напомним, что недавно представители Министерства обороны РФ прибыли в Италию для содействия в борьбе с коронавирусом. В статье La Stampa утверждалось, что Москва таким образом якобы «удовлетворяет свои политические амбиции».

«Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только La Stampa — против», — пишет Пушков.

По мнению сенатора, данная публикация не сможет повлиять на общественное мнение в Италии.

Ранее российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где будет размещен итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом. Специалисты из РФ привезли в Италию спецоборудование для помощи тяжелобольным, а также мобильные комплексы для диагностики и анализа коронавируса.

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая имеет 22 года стажа работы в Италии сообщала, что итальянским военным приходится вывозить из Бергамо гробы жертв коронавируса за 300 км от города, их негде хоронить и кремировать, а у родных нет возможности попрощаться с покойными.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».