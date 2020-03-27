Главврач больницы в Коммунарке объяснил, почему Путин надел желтый костюм

Москва, 27 марта. Президент России Владимир Путин надел желтый защитный костюм во время визита больницы в коммунарке, потому что только костюм такого цвета был подходящего для российского лидера размера. Об этом рассказал главврач медицинского заведения Денис Проценко на YouTube-канале Нюты Федермессер.

«Только у него желтого цвета костюм — оказался его размера, а мы — в белых», — отметил он.

Также Проценко рассказал, что Путину выдали маску с более высоким классом защиты, так как президент входит в группу риска.

Визит Путина в больницу в Коммунарке состоялся во вторник. В это медицинское учреждение отправляют большинство больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Президент прошелся по палатам и пообщался с одним из пациентов.

Как сообщалось ранее, в России зарегистрированы 840 случаев заражения новым коронавирусом. 38 человек выздоровели, еще двое скончались.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает более 480 тысяч человек. Заболевание унесло жизни свыше 21 тысячи человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.