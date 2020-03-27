Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Защита историка Соколова будет просить суд о домашнем аресте из-за коронавируса

48
0 Оставить комментарий

Защита историка Соколова будет просить суд о домашнем аресте из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 27 марта. Адвокаты обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

«Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом. Нахождение в СИЗО может быть опасно для здоровья. Кроме того, у него престарелые родители, которые требуют постоянного ухода», — сказал Почуев.

Ранее Адвокатская палата Москвы рекомендовала защитникам ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым преклонного возраста на не связанную с лишением свободы в связи с угрозой распространения коронавируса. Адвокатская палата Петербурга выступила с подобным заявлением, указав на целесообразность использования связанных с эпидемией обстоятельств в качестве самостоятельных доводов.

Защита историка Соколова будет просить суд о домашнем аресте из-за коронавируса

Соколов был задержан в Петербурге 9 ноября прошлого года при попытке утопить в Мойке отрезанные женские руки. По версии следствия, 8 ноября в ходе конфликта со своей любовницей, аспиранткой Анастасией Ещенко, убил девушку из охотничьего ружья, после чего расчленил и попытался избавиться от останков.

Судебное заседание о продлении ему меры пресечения назначено на 27 марта. На данный момент Олегу Соколову 63 года.

Как пишет «Газета.ру», генеральная прокуратура России 19 марта утвердила обвинительное заключение по делу Соколова.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров