Защита историка Соколова будет просить суд о домашнем аресте из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 27 марта. Адвокаты обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

«Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом. Нахождение в СИЗО может быть опасно для здоровья. Кроме того, у него престарелые родители, которые требуют постоянного ухода», — сказал Почуев.

Ранее Адвокатская палата Москвы рекомендовала защитникам ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым преклонного возраста на не связанную с лишением свободы в связи с угрозой распространения коронавируса. Адвокатская палата Петербурга выступила с подобным заявлением, указав на целесообразность использования связанных с эпидемией обстоятельств в качестве самостоятельных доводов.

Соколов был задержан в Петербурге 9 ноября прошлого года при попытке утопить в Мойке отрезанные женские руки. По версии следствия, 8 ноября в ходе конфликта со своей любовницей, аспиранткой Анастасией Ещенко, убил девушку из охотничьего ружья, после чего расчленил и попытался избавиться от останков.

Судебное заседание о продлении ему меры пресечения назначено на 27 марта. На данный момент Олегу Соколову 63 года.

Как пишет «Газета.ру», генеральная прокуратура России 19 марта утвердила обвинительное заключение по делу Соколова.