Более 600 тысяч сирийцев в провинции Хасака остались без воды из-за турецких военных

Дамаск, 27 марта. Войска Турции и подконтрольные ей боевики проводят преступную политику по отношению к населению сирийской провинции Хасака, говорится в заявлении МИД Сирии, направленном в Совбез ООН.

«Турецкие оккупационные силы и наемники перекрыли водоснабжение города Хасака и прилегающих к нему районов, в результате без воды осталось свыше 600 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети», — говорится в документе, который приводит агентство SANA.

В МИД Сирии уточнили, что ВС Турции остановили три дня назад работу водонапорной станции в Аллюке на севере Хасаки.

Дамаск призвал Совбез ООН осудить действия Анкары.

«Совет Безопасности должен принять срочные меры и заставить Турцию возобновить работу станции в Аллюке и подачу питьевой воды жителям Хасаки», — подчеркивается в документе.

Ранее в четверг сообщалось, что в провинции Хасака самолеты международной коалиции проводят разведку в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади на востоке Хасаки. Рост числа разведывательных вылетов авиации коалиция никак не прокомментировала. Утром ВВС США провели воздушное патрулирование в районе поселка Аль-Медина. В военной базе у Аш-Шаддади и Тель-Байдара были направлены конвой тяжелой военной техники, прибывший с Севера Ирака.