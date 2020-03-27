Косачев назвал абсурдными обвинения США в адрес Венесуэлы

Москва, 27 марта. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что предъявляя абсурдные обвинения руководству Венесуэлы в наркоторговле, США демонстрируют отсутствие интереса к глобальным проблемам человечества.

По его словам, Вашингтон еще раз показал, что «находится вне мировой повестки».

«В то время, когда лидеры «большой двадцатки» обсуждают меры по противодействию пандемии, включая предложение президента РФ Владимира Путина создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, и ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям, США заявляют о расширении санкционного списка против Ирана», — отметил сенатор.

На этом американские власти не остановились и предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро, возглавляющему суверенное государство, а также ряду других представителей органов власти Венесуэлы.

«В духе «правосудия» Дикого Запада за информацию, которая поможет аресту обвиняемых, объявлено вознаграждение в 15 миллионов долларов», — отметил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что «хамская выходка американской юстиции» в очередной раз показывает, что у Вашингтона «есть дела поважнее, чем мир», как говорил в 70-х годах прошлого века бывший натовский генерал, экс-госсекретарь США Александр Хейг.

Тем самым Соединенные Штаты демонстрируют, что опасные для всего человечества угрозы не заставят их отказаться от сиюминутных целей — повсеместно насадить в западном полушарии проамериканские правительства. Для этого Вашингтон готов выдвигать вызывающе абсурдные обвинения.

«Если кто-то уже объявлен злом, то можно не сомневаться — ему припишут все прегрешения, от спонсорства терроризма до участия в наркоторговле или, что еще страшнее, вмешательства в локальные выборы в Америке», — сказал Косачев.

США, добавил он, демонстрируют показательный отрыв от актуальных задач, стоящих перед человечеством, превращая свой потенциал из способа решения мировых проблем в их катализатор.

Ранее американский Минюст обвинил Мадуро и руководство Венесуэлы в причастности к наркоторговле. За информацию о президенте Боливарианской республики назначили награду в 15 миллионов долларов, за остальных «обвиняемых» по 10 миллионов.

В четверг США также расширили санкционные списки против Ирана, внеся туда пять организаций и 15 человек. Обвинения, по данным Вашингтона, касаются связей с Корпусом стражей исламской революции.