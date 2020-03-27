Путин упростил процесс получения соцподдержки для малоимущих семей

Москва, 27 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения мер социальной защиты и поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

Документ предоставляет органам социальной защиты получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи. Вместе с этим вводится запрет на публичное разглашение этих данных.

Напомним, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Согласно инициативе президента, выплаты должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

Как объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря закону теперь не придется собирать стопку документов, достаточно просто подать заявление.

Также снимается ограничение (1 млн рублей) в отношении освобождаемых от налогообложения компенсационных выплат медикам и педагогам, переехавшим работать в сельскую местность в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Владимир Путин также утвердил изменения в законе «Об обращении лекарственных средств», которые позволяют правительству регулировать цены на медикаменты в условиях ЧС, передает «Газета.ру».

Ранее парламентарии предлагали продлить действие квоты, позволяющей детям-сиротам поступать в высшие учебные заведения вне конкурса — срок ее действия истекает 1 января 2021 года.