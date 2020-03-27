Москва, 27 марта. Состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он больше не нуждается в высокой кислородной поддержке. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, течение его болезни дает надежду на благоприятный исход.

«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, но и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Ряд СМИ написал ранее, что Лещенко была диагностирована коронавирусная инфекций, а его состояние оценивается как тяжелое. Как рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур, знаменитый певец и его супруга были госпитализированы с двусторонним воспалением легких. Анализ на коронавирус пока еще не готов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 480 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 21 тысячи человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.