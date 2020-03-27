Путин заявил, что Росгвардия должна ставить права граждан на первое место

Москва, 27 марта. Обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий требует особого внимания Росгвардии, заявил президент России Владимир Путин.

Президент поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником, а также отметил, что перед ними стоят ответственные задачи. Путин подчеркнул, что особого внимания требует обеспечение правопорядка и безопасности людей во время массовых мероприятий — общественно-политических, спортивных и культурных.

«По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что знает, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся боевыми традициями своих частей и подразделений, а также ответственно выполняют каждый полученный приказ до конца и с честью, нередко с риском для жизни.

Ранее Росгвардия на фоне пандемии коронавируса провела в Москве акцию, в ходе которой напомнила пенсионерам, что ближайшее время им лучше провести у себя дома.

Недавно «Газета.ру» сообщала, что российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.