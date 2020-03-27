Силуанов объяснил правила взимания налогов на вклады

Москва, 27 марта. Министр финансов Антон Силуанов объяснил схему взимания налога с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей.

По словам министра, новый налог начнут взимать с доходов за 2021 год. Данная мера коснется только получаемых вкладчиками процентов (рублевые или валютные счета в банках и инвестиции в облигациях). Первое уведомление об уплате данного налога россияне получат только в 2022 году.

Силуанов добавил, что изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями, не будут облагаться налогом, передает РИА Новости.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что разделение вкладов не поможет избежать уплаты налога, поскольку он будет высчитываться после их полного суммирования.

В эту среду, в связи со сложившейся в мире и в России обстановкой на фоне распространения коронавируса, к россиянам обратился президент РФ Владимир Путин. Он призвал принять меры, чтобы остановить распространение вируса, сделав, в частности, следующую неделю нерабочей. Также он предложил ввести ряд финансовых мер, включая увеличение налоговой ставки на вывод средств из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее назвал несправедливой ситуацию, при которой граждане, имеющие значительный доход от банковских вкладов, не платят с него налоги. Он также разъяснил инициативу взимать 13% с таких доходов. По его словам, в России проценты со вкладов «гораздо более привлекательны», чем в Европе, где действуют отрицательные ставки. При этом никаких налогов на эти проценты россияне не платят.

Кроме того, Песков подчеркнул, что и без этой меры у государства хватает ресурсов, чтобы поддержать население в период эпидемии коронавируса и помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это касается как физических лиц, так и юридических.