Москва, 27 марта. Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся уже через пять-шесть месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что российская медицина сейчас готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Отрабатываются даже самые неблагоприятные варианты. Сейчас принимаются самые активные меры по приобретению нового оборудования, развертываются дополнительные места для пациентов, строятся клиники.

«Мы имели достаточно большое количество времени, чтобы сдержать распространение инфекции. Нам это удалось, в отличие от других стран. Сегодня идет разработка вакцины в нескольких государственных учреждениях. Процесс тестирования начнется в ближайшие месяцы», — заявил министр.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработка и испытание вакцины от нового коронавируса потребует не менее года. С таким мнением выступил ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали ингаляторы для лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, включая пневмонию, вызванную коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».