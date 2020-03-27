Россия закрыла международное авиасообщение

Москва, 27 марта. Российская Федерация с 27 марта полностью закрывает регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ.

Необходимость полного закрытия авиасообщения связана с распространением коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку COVID-19 пандемией. Ограничение не будет распространяться на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

«С 00.00 27 марта 2020 года прекращается регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из аэропортов РФ в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — сообщает представитель Росавиации.

Ранее «Аэрофлот» заявлял, что продолжит вывоз граждан РФ из других стран чартерными рейсами. С 14 по 25 марта авиаперевозчик вернул в Россию более 52 тыс. человек.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у всех вернувшихся из-за рубежа в Россию людей будут брать анализы на наличие коронавируса прямо в аэропорту, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».