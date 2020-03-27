Armani переводит свои заводы на пошив медицинских халатов

Москва, 27 марта. Итальянский дом моды Armani, принадлежащий модельеру Джорджо Армани, переоборудует все свои заводы в Италии для пошива одноразовых халатов для медицинских работников, сообщает агентство ANSA со ссылкой на заявление Armani.

По данным издания, Armani Group преобразовывает все свои итальянские производственные предприятия в производство одноразовых халатов, предназначенных для индивидуальной защиты медицинских работников, занимающихся борьбой с коронавирусом. В последние недели, после первоначального пожертвования, выделенного медицинским учреждениям Италии, общая сумма пожертвований Армани достигла двух миллионов евро.

В начале марта стало известно, что Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов больницам Италии для борьбы с коронавирусом. Дизайнер перевел деньги трем медицинским учреждениям в Милане, а также национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка, передавала «Газета.ру». Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Как сообщает RT, в Италии за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 662 пациента, общее число жертв COVID-19 превысило 8 тыс. человек.

Отметим, 21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом. В ночь с 24 на 25 марта в Италию ушел уже пятнадцатый борт ВКС РФ. Россия перебросила в Италию более сотни военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний.