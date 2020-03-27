Сербия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Белград, 27 марта. Сербское правительство попросило Россию о помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный телеканал Сербии РТС.

Отмечается, что Белград запросил у Москвы конкретную помощь в рамках соглашения о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос был направлен Министерством внутренних дел Сербии. Данное соглашение действует между государствами с 2009 года.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Сербии достигло 457 человек, 7 пациентов скончались. В стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы и приостановлено междугородное сообщение.

Недавно сообщалось, что самолет авиакомпании Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян, передает «Газета.ру». Ранее из балканской страны при поддержке российского посольства было вывезено еще 119 человек.

Премьер-министр страны Ана Брнабич заявляла, что гражданам Сербии может грозить лишение свободы в случае нарушения режим самоизоляции. По ее словам, если в результате нарушения запрета передвижения будет заражено другое лицо и это приведет к его смерти, то последует суровое наказание — до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.